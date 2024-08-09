Вучич раскритиковал судейство в матче Сербии с США на Олимпиаде-2024

Александр Вучич раскритиковал судейство в матче Сербии с США на Олимпиаде-2024

Президент Сербии Александр Вучич на своей странице в соцсети X раскритиковал судейство в полуфинальном матче мужского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, в котором сербы встречались с США.

Политик опубликовал видеофрагмент с проходом центрового США Джоэла Эмбиида под кольцо в третьей четверти. «В какой стране это не будет пробежкой? В следующий раз скажите нам заранее, кого нельзя побеждать», — написал Вучич.

Ранее работу арбитров на матче раскритиковал игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хокс» и сборной Сербии Богдан Богданович. «Американцам не нужна была помощь от судей, которую они получили», — заявил он. Баскетболист добавил, что после матча арбитры отказались пожимать руки сербам и сразу покинули площадку.

Игра прошла 8 августа. Победу со счетом 95:91 одержала сборная США, которая в пятый раз подряд вышла в финал Олимпиады.