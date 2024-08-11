Исследование выявило три самые высокооплачиваемые рабочие специальности

РИА Новости: самую высокую зарплату среди рабочих получают электромонтажники

Самые высокие средние зарплаты среди среди рабочих специальностей — у электромонтажников, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по аналитике, Data Science и исследованиям сервиса «Работа.ру» Елену Артемьеву.

Они получают в среднем 103,4 тысячи рублей. На втором месте комплектовщики, которым платят 86,6 тысячи рублей. На третьем — слесари, их средняя зарплата составляет 85,4 тысячи рублей.

Ранее исследование сервиса Headhunter показало, что наименьшие заработные платы в России получают дворники, уборщики, воспитатели и няни, а также учителя.

Сервис назвал зарплаты уборщиков и воспитателей самыми низкими в России. В частности, дворники получают 32,6 тысячи рублей — в 2,3 раза ниже среднего по России, Уборщики могут рассчитывать на доход в 37,3 тысячи рублей — в два раза ниже среднего по стране, воспитатели и няни — 40,5 тысячи рублей, а учителям и мерчандайзеры 41,9 тысячи рублей и 43,9 тысячи рублей, соответственно.