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15:59, 11 августа 2024Бывший СССР

В Литве назвали сроки передачи первых военных дронов Украине

Минобороны Литвы: первые военные дроны будут поставлены Украине в сентябре

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вильнюс передаст Киеву первые военные беспилотники литовского производства осенью. Об этом сообщило Минобороны прибалтийской республики, пишет ТАСС.

По информации агентства, беспилотные летательные аппараты First Person View будут поставлены Вооруженным силам Украины во второй половине сентября. Уточняется, что дроны позволят оператору в реальном времени видеть картину с камер устройства. Тесты в приближенных к военным условиях прошли пять литовских производителей.

Всего Вильнюс выделил на данный проект 5 миллионов евро (более 474 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Какое количество техники будет закуплено на них, неизвестно.

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Ранее сообщалось, что офицеры ВСУ остались недовольны дронами из Латвии. Высокопоставленные представители украинской армии просили Ригу не присылать беспилотники собственного производства из-за высокой стоимости и отсутствия пользы при использовании на передовой.

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      Екатерина Грищенко
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