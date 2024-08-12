43-летняя Алессандра Амбросио поделилась фото в купальнике

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио поделилась фото в слитном купальнике

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась новыми фото с отдыха на Гавайских островах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 43-летняя манекенщица показала фигуру в слитном купальнике ярко-красного цвета. Она позировала на фоне скал и моря, надев при этом солнцезащитные очки и распустив волосы.

«Морской бриз», — подписала знаменитость пост.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио показала фигуру в откровенном виде и восхитила фанатов. Тогда супермодель предстала перед камерой в бикини, оформленном пестрым принтом.

