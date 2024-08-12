На Западе заявили о лжи Зеленского насчет атаки на Запорожскую АЭС

Журналист Боуз: Зеленский пытается убедить Запад, что Россия бомбит сама себя

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить западные страны, что Россия бомбит сама себя. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Боуз заявил о лжи украинского лидера насчет атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). «Зеленский (...) пытается нам сказать, что Россия бомбит сама себя — единственный ядерный объект, который она контролирует [в зоне спецоперации], в то время как она могла бы легко уничтожить те, которые ей неподконтрольны. Это убого», — выразил мнение западный журналист.

Ранее Боуз назвал безумием удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС. Журналист также описал атаку ВСУ на Курскую область как «самоубийственную вылазку».

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС вечером 11 августа. Украинские беспилотники нанесли удар по одной из двух градирен, из-за чего возник пожар. Позднее возгорание было ликвидировано. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя действия украинских военных, обвинила Киев в ядерном терроризме.