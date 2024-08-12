Премьер-министр Украины встретил сенаторов США просьбами передать ПВО

Премьер-министр Украины попросил ПВО у прибывших в Киев сенаторов США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретил прибывших в Киев сенаторов США Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя и озвучил необходимость предоставления ПВО украинской армии.

«Озвучил наши потребности в усилении ПВО. Первые самолеты F-16 уже в Украине, и здесь чрезвычайно ценна помощь США в обучении украинских пилотов», — написал Шмыгаль.

Помимо этого, он заявил о необходимости полностью конфисковать находящиеся на Западе российские активы для передачи их Киеву, а бизнес США призвал инвестировать в украинскую экономику.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о конфликте президента Украины и главы фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии из-за желания первого отправить в отставку Шмыгаля, что привело к заморозке работы парламента.