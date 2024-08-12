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15:29, 12 августа 2024Силовые структуры

В Москве мужчину осудили за перевозку в машине тигренка без документов

В Москве суд оштрафовал мужчину за перевозку тигренка без документов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве суд оштрафовал на 3,5 тысячи рублей мужчину за перевозку в машине тигренка без документов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 8.35 КоАП РФ («Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных»). Суд также конфисковал тигренка у осужденного.

По версии следствия, фигурант перевозил дикое животное на автомобиле без документов, подтверждающих законность происхождения и владения редкими и исчезающими объектами животного мира.

Ранее в Анапе суд постановил конфисковать у выставочного комплекса «Планета океан» африканского льва из-за содержания в ненадлежащих условиях.

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