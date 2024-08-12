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11:18, 12 августа 2024Спорт

В России оценили итоги Олимпиады фразой «ничего хорошего»

Депутат Свищев назвал Олимпиаду в Париже одной из худших в истории

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Завершившаяся летняя Олимпиада в Париже стала одной из худших в истории, считает депутат Госдумы Дмитрий Свищев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил итоги прошедших соревнований, а также уровень организации мероприятий.

«Ничего хорошего. Конечно, мы как граждане России надеялись увидеть наших спортсменов. Но по надуманной причине, по национальному признаку незаконно были не допущены наши спортсмены под флагом России, только небольшая часть наших ребят под нейтральным флагом смогли участвовать на данных соревнованиях. Олимпиадой это сложно назвать, потому что все привыкли, что Олимпийские игры — спортивный праздник, грандиозные соревнования, к которым готовятся спортсмены всего мира. Здесь почему-то кто-то принял решение, что Россия и Белоруссия не могут участвовать. Мое отношение с точки зрения отношения к России, конечно, негативное», — сказал парламентарий.

Депутат также раскритиковал церемонии открытия и закрытия Игр, недостаточную подготовку реки Сены к выступлению спортсменов в водных видах спорта, а также условия размещения самих атлетов в олимпийской деревне.

И для спортсменов, и для болельщиков, и для самого Международного олимпийского комитета (МОК) это одни из самых худших Игр в истории

Дмитрий Свищевдепутат Госдумы

XXXIII летние Олимпийские игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Торжественная церемония закрытия прошла на стадионе «Стад де Франс» с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы МОК Томаса Баха.

Сборная США победила в медальном зачете. Американские спортсмены завоевали 126 наград, из которых 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовых. На втором месте расположилась команда из Китая с 91 медалью, из которых 40 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых. Замыкает тройку лидеров Япония с 45 медалями — 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых.

У российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом, только одна награда. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в женском парном разряде.

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      Варвара Кошечкина
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