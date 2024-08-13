Девушка примерила на камеру платье Shein и удивила зрителей отвратительной деталью

Девушка примерила на камеру наряд, купленный в интернет-магазине Shein, и удивила зрителей отвратительной деталью. На соответствующий пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание The Sun.

Пользовательница сети (имя и фамилия неизвестны) рассказала, что приобрела платье за 10 фунтов стерлингов (1,1 тысячи рублей). На размещенном фото она предстала в изделии, оформленном черными и розовыми вставками. На нем также присутствовал леопардовый и цветочный принт.

Юзеры обратили внимание на необычный дизайн платья и обсудили его в комментариях под постом. «Я должен был проверить, не 1 апреля ли сегодня. Как дизайнер мог придумать такое уродство?», «Это похоже на две разделанные свиные ножки», «У меня такое чувство, будто она носит свои кишки. Это действительно отвратительно», «Даже модель не хочет показывать здесь свое лицо», «Смотрится это гораздо хуже, чем я ожидал», — высказывались они.

В июне сообщалось, что гостья захотела пойти на свадьбу в платье Shein и вызвала споры в сети.