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09:30, 13 августа 2024Забота о себе

Назван помогающий бороться с тревогой завтрак

Фармацевт Джонс: лосось и яйца на завтрак помогают бороться с тревогой

Фото: Colin Michel / Unsplash

Яйца и лосось содержат вещества, которые помогают поддержать нервную систему и уменьшить тревогу. Об этом рассказал клинический фармацевт Киран Джонс.

Джонс отметил, что лосось содержит питательные вещества, которые поддерживают здоровье мозга и регулируют выработку нейротрансмиттеров, таких как дофамин и серотонин, вызывающих спокойствие и умиротворение. Яйца он назвал ценным источником триптофана — еще одного нейротрансмиттера, который снижает симптомы тревоги.

Эксперт полагает, что завтрак, приготовленный из двух этих продуктов, поможет бороться с беспокойством. Чтобы усилить эффект, он посоветовал добавить в блюдо куркуму. Джонс пояснил, что пряность содержит куркумин, который полезен для предотвращения тревожных расстройств.

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Также специалист отметил хорошие успокаивающие свойства зеленого чая и семян чиа.

Ранее эндокринолог Мария Калошина развеяла популярный миф о завтраке. Она рассказала, что есть по утрам нужно только при появлении чувства голода, а не сразу после пробуждения.

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      Екатерина Улитина
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