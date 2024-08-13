Риелтор рассказал об использованной мошенниками тактике с квартирой артистки Долиной

Риелтор Барсуков: артистка Долина вряд ли сможет вернуть квартиру

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал о мошеннической тактике, которую использовали злоумышленники против народной артистка России Ларисы Долиной при продаже ее квартиры. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт усомнился в том, что в результате разбирательств Долина сможет вернуть свое имущество.

«Эту новость обычно комментируют не очень правильно. Многие считают, что люди, которые купили квартиру, являются мошенниками. На самом деле, с большой долей вероятности речь идет об обычных людях, потому что в этих схемах все построено именно на том, что квартиру покупают обычные люди, а продавец переводит деньги мошенникам. Изначально схема выстраивается именно так. Человека очень долго ведут, мошенники ему рассказывают, что он должен продать квартиру, так как он участвует в какой-то операции по поимке бандитов, мошенников и так далее», — рассказал Барсуков.

Что касается конкретно этой ситуации, с большой долей вероятности квартиру ей не вернут. Доказать, реально ли она перевела деньги мошенникам или нет, [сложно]. (...) Адвокаты с обеих сторон будут усиленно работать, но я бы не сказал, что и покупатель однозначно останется с квартирой, тем более что речь идет о крупной сумме: там будут и апелляции, и кассации, возможно, дело дойдет до Верховного суда, так как в любом случае одна из сторон не будет довольна этим решением Константин Барсуков член Российской гильдии риелторов

При этом собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что схема появилась относительно давно и является крайне распространенной.

«Подобная схема очень сильно распространена, год назад мы об этом уже знали. Гильдия риелторов провела консультации с полицией, мы очень плотно взаимодействуем, могу сказать, что еженедельно по одному-два подобных случая Гильдия риелторов Москвы выявляет и сообщает в полицию, после чего полиция выводит людей из-под влияния — это очень сложный процесс, люди находятся под сильным влиянием в этой ситуации», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что артистка продала недвижимость в Ксеньинском переулке за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные от сделки деньги мошенникам. Кроме того, она дополнительно перевела на «безопасный счет» еще 68 миллионов рублей.

В квартиру пытались попасть неизвестные, представившиеся новыми собственниками. Несмотря на то что формально сделка совершена, исполнительница отказывается передавать им ключи. По факту незаконной продажи жилья СК возбудил уголовное дело.

Позднее артистка подтвердила, что стала жертвой мошенников. «Я признана потерпевшей, на мою квартиру наложен арест. Предварительно следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины. И только что они выложили в соцсетях, якобы от меня, обращение чудовищного характера, в котором нет ни слова правды», — заявила исполнительница.