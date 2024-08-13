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15:36, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Сообщение о картинках с вирусами и введении новых правил коммуникации не подтвердилось

Фото: freepik / Freepik

В личных переписках в мессенджерах, соцсетях и Telegram-каналах начало распространяться сообщение, в которых пользователей предупреждают о картинках и видео с вирусами, а также о введении в России новых правил коммуникации. Эта информация не подтвердилась.

«С завтрашнего дня никаких картинок, открыток и видео. Там вирус. Хакеры объявили войну и в картинках с видео будут вирусы. После чего телефон или компьютер восстановлению не подлежит. Переписываться можно, но никаких картинок. Очень важно. Перешли своим друзьям и близким, чтобы они не испортили свои и твои телефоны», — говорилось в сообщении. Там также утверждалось, что источник этой информации — «сводки МВД».

Кроме того, в сообщении говорится, что «в связи с обстоятельствами в нашей стране начиная с завтрашнего дня появляются новые правила коммуникации» и вводится «другая форма наблюдения», при которой будут записываться телефонные разговоры и не только. Пользователей при этом призвали не сообщать конфиденциальную информацию друзьям и родственникам.

Сообщение состоит из двух похожих друг на друга посланий недостоверного характера, которые давно распространяются в сети. Первое пересылается как минимум с 2017 года. В нем так же утверждалось, что в России вводятся новые правила коммуникации. «Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки с Telegram, WhatsApp и других мессенджеров записываются. Проводится мониторинг всех социальных сетей. Сообщите тем, кто не знает», — говорилось в посте. Ранее эту информацию опровергало ГУ МВД по Алтайскому краю.

Аналогичное сообщение распространялось и в Казахстане. Его опровергал Комитет национальной безопасности страны.

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Второе послание касается вирусов, которыми якобы заражены многие картинки и видео и после открытия которых гаджет не подлежит восстановлению. Эта информация также распространяется не первый год и неоднократно опровергалась, в том числе IT-специалистами.

К примеру, главред портала об информационной безопасности SecurityLab Александр Антипов отмечал, что хотя вирусы и вредоносное программное обеспечение действительно могут быть встроены в файлы любых типов, включая изображения и видео, простое получение или просмотр этих файлов обычно не вызывает проблем. «Риск возникает, когда пользователь открывает или запускает вредоносный файл. Опасаться также стоит ссылок, встроенных в получаемые файлы, — переход по ним действительно может привести к заражению устройства. Это может произойти, если ссылка ведет на вредоносный сайт или страницу с загрузкой вредоносного ПО», — писало ТАСС со ссылкой на Антипова.

Вместе с тем в компании Positive Technologies заверили, что подавляющее большинство подобных сообщений о хакерских угрозах, распространяемых в соцсетях, — ложь. Агентство также подчеркивало, что хотя авторы вирусного сообщения ссылаются на некие сводки МВД, подтверждения этому не было обнаружено.

Утверждения о том, что в открытках и изображениях в соцсетях будут содержаться вирусы, также опровергало МВД Казахстана. Кроме того, аналогичное сообщение весной рассылалось от имени главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Мизулина тогда предупредила, что эта информация не соответствует действительности. «Рассылают с фейкового аккаунта, подписанного моим именем. Это, конечно же, полный бред», — заверила она.

Утверждения о том, что в России вводятся новые правила коммуникации, а в картинках и видео будут содержаться вирусы, не получило освещения в СМИ и распространялось преимущественно в мессенджерах и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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