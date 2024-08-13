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14:42, 13 августа 2024Мир

В Польше заявили о сопровождении истребителями F-16 российского самолета над Балтикой

ВС Польши: F-16 сопровождали российский самолет Ил-20 над Балтикой

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польские истребители F-16 сопровождали над Балтикой российский самолет-разведчик Ил-20, который не нарушал границу польских территориальных вод. Об этом стало известно из заявления оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши, опубликованного в социальной сети Х.

«12 августа 2024 года дежурная пара F-16 перехватила и визуально идентифицировала самолет Российской Федерации, летевший над Балтийским морем. Польские истребители перехватили самолет Ил-20, выполнявший разведывательную миссию в международном воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

Польское командование подчеркнуло, что российский самолет не нарушал границу территориальных вод страны.

Ранее группа членов Европарламента (ЕП) от Италии раскритиковала Варшаву за создание ею «зоны смерти» на польско-белорусской границе. По словам парламентариев, в этой буферной зоне нарушаются права человека.

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      Виктория Кондратьева
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