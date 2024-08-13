Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:08, 13 августа 2024Россия

Власти курского города опровергли сообщения о дошедших до него бойцах ВСУ

Власти Льгова опровергли сообщения о дошедших до города бойцах ВСУ

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Власти Льгова назвали фейком сообщения о том, что до города дошли вторгшиеся в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Опровержение опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

Как заявили в Льгове, для создания появившихся в сети фотографий украинцы изготовили макет дорожного знака с названием города. В сообщении подчеркивается, на снимках указатель крепится на одну ножку, тогда как настоящий — на две. Кроме того, реальный знак сделан по ГОСТу и имеет большие размеры.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области остановлено. По его словам, Киев «уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось». Он также заверил, что обстановка под Курском взята под контроль.

Материалы по теме:
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой. Чего они ждут и что происходит на границе?
Украинские войска сгруппировались у рубежей России, но не идут в бой.Чего они ждут и что происходит на границе?
12 августа 2024
Падение ракеты в Курске и бои на границе. Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
Падение ракеты в Курске и бои на границе.Что сейчас происходит в атакованной Украиной Курской области
11 августа 2024
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
«Иностранцев много». В России заявили о руководстве операцией ВСУ в Курской области штабами НАТО. Что об этом известно?
10 августа 2024

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ начали штурм государственной границы, в результате зайдя на территорию России. По состоянию на 12 августа, Украина взяла под контроль 28 населенных пунктов региона. Согласно официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл руководителей и участников операции ВСУ под Курском

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Цыпленок-мутант с четырьмя лапами вылупился в США

      Раскрыты популярные у россиян страны для отдыха в августе

      В России рассказали о борьбе с передачей советских вооружений Украине

      ООН попросила Россию о доступе в Курскую область из-за вылазки ВСУ

      Командир «Ахмата» заявил об уничтожении большей части вторгшихся под Курск войск ВСУ

      Стало известно о спасении российского солдата бывшим соседом Зеленского

      В России прокомментировали слова Зеленского о целях атаки на Курскую область

      Звезду Disney арестовали за домашнее насилие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше