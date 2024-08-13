Власти курского города опровергли сообщения о дошедших до него бойцах ВСУ

Власти Льгова опровергли сообщения о дошедших до города бойцах ВСУ

Власти Льгова назвали фейком сообщения о том, что до города дошли вторгшиеся в Курскую область бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Опровержение опубликовано в Telegram-канале местной администрации.

Как заявили в Льгове, для создания появившихся в сети фотографий украинцы изготовили макет дорожного знака с названием города. В сообщении подчеркивается, на снимках указатель крепится на одну ножку, тогда как настоящий — на две. Кроме того, реальный знак сделан по ГОСТу и имеет большие размеры.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бесконтрольное передвижение ВСУ в Курской области остановлено. По его словам, Киев «уже осознает, что того блицкрига, который он планировал, не получилось». Он также заверил, что обстановка под Курском взята под контроль.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ начали штурм государственной границы, в результате зайдя на территорию России. По состоянию на 12 августа, Украина взяла под контроль 28 населенных пунктов региона. Согласно официальным данным, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.