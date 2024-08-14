Пропавшего продавца нашли в магазине спустя десять лет. Как он превратился в мумию?

В США нашли мумию пропавшего продавца в магазине, где он работал

В интернете завирусилась история о пропавшем продавце, которого не могли найти на протяжении десяти лет. 25-летний парень, испытавший внезапный приступ, выбежал из дома в метель и бесследно исчез. Его искали несколько лет, но нашли лишь спустя десятилетие, причем совершенно случайно. Все это время его тело лежало в том самом продуктовом магазине, где он работал. «Лента.ру» восстановила хронологию загадочного дела об исчезновении и его неожиданного финала.

Кто такой Ларри Эли Мурильо-Монкада и как он исчез

В 2009 году 25-летний Ларри Эли Мурильо-Монкада праздновал День благодарения со своей семьей в маленьком городке в американском штате Айова. Ноябрь в тот год выдался холодным, и на следующий день после праздника началась метель.

Незадолго до этого Мурильо-Монкаде диагностировали депрессию, и он начал принимать антидепрессанты. По всей видимости, в тот день он перепутал дозировку или же стал испытывать побочные эффекты после приема таблеток. Мать мужчины рассказала, что у него неожиданно начались галлюцинации. По ее словам, он явно был дезориентирован и слышал голоса.

Ему казалось, что его сердце бьется слишком сильно. Он уверился в том, что ему нужно поесть сахара, тогда сердце успокоится

мать Ларри Эли Мурильо-Монкады

В итоге он выбежал на улицу босым и без верхней одежды и убежал. Его машина и ключи от нее остались возле дома родителей.

Вскоре после этого Мурильо-Монкаду стали искать, но безуспешно. Он бесследно исчез.

Перед исчезновением мужчина несколько лет работал в сетевом супермаркете No Frills. После заявления о пропаже полиция осмотрела помещения магазина, но не нашла никаких следов присутствия Монкады.

Мать Мурильо-Монкады всегда подозревала, что сын убежал в магазин, где работал

Супермаркет No Frills Фото: Anthony Easton / Wikimedia

После исчезновения Мурильо-Монкады и появления объявлений о его поисках покупатели стали замечать в No Frills странный запах.

Я все время туда ходил за покупками, и там стоял ужасный запах! Я даже спросил мясника однажды, не может ли быть причиной засохшая кровь от разделки мяса, и он сказал — нет, там очень чисто. Воняло долго покупатель супермаркета No Frills

По прошествии лет многие вспоминали, что дурной запах долго стоял возле холодильников-стеллажей у стены. Вонь была такой резкой, что некоторые покупатели просто перестали ходить в магазин. Этой части супермаркета стали избегать даже сотрудники. Они постоянно жаловались руководству, но безрезультатно.

При этом мать пропавшего склонялась к тому, что сын мог отправиться в магазин, хотя в тот день у Ларри не было смены. Несмотря на это, полиция не сочла нужным целиком обыскивать магазин.

У матери была идея, что он никогда не выходил из No Frills. Я не знаю, как ей пришла в голову эта идея Брэндон Даниелсон сотрудник полиции, который расследовал дело об исчезновении мужчины

В 2016 году магазин закрыли, однако помещение не расчистили. На протяжении трех лет в заброшенном супермаркете оставались стеллажи, прилавки и витрины. Лишь в 2019 году туда пришли рабочие. Отодвинув один из холодильников, они обнаружили мумифицированные человеческие останки.

Ларри Эли Мурильо-Монкада провалился за холодильник и не смог выбраться

Тело было найдено в неестественном положении: мужчина «стоял» за холодильником вверх ногами, упираясь локтями в пол. Останки были в таком состоянии, что опознать мужчину не представлялось возможным. После анализа ДНК медики подтвердили, что мумифицированное тело принадлежало Мурильо-Монкаде.

Мурильо-Монкаду нашли спустя десять лет после исчезновения Фото: Charlie Neibergall / AP

Как оказалось, продавцы часто залезали на холодильники сверху, чтобы загрузить или выгрузить товар. В тот роковой ноябрьский день мужчина пришел в магазин и по какой-то причине поступил именно так. Однако он слишком резко двинулся или потерял равновесие и вниз головой «нырнул» в промежуток между стеной и четырехметровым стеллажом. 45 сантиметров оказалось достаточно, чтобы худощавый парень целиком провалился в зазор. При этом пространства не хватало, чтобы развернуться. Скорее всего, Мурильо-Монкада звал на помощь, но его крики заглушила шумная система охлаждения.

После дополнительного расследования полиция пришла к выводу, что смерть Мурильо-Монкады была ненасильственной. Неизвестно, сколько времени он провел за холодильниками, прежде чем умереть. Также неизвестно, что стало причиной — нарушение кровообращения или переохлаждение. Из-за низких температур тело медленно разлагалось, холод также спровоцировал процесс мумификации. Однако запах все равно был ощутимым.

О случаях с людьми, найденными в стенах, почти никто не слышал — особенно в этом районе. У нас постоянно пропадают люди, но это дело уникальное. Это первый раз в моей карьере, когда я увидел тело в таком состоянии

Брэндон Даниелсон сотрудник полиции, который расследовал дело об исчезновении мужчины

Пользователи соцсетей, впервые услышавшие о деле Мурильо-Монкады, пришли в ужас. Умирать так близко к людям, которых ты знаешь и которые понятия не имеют, что ты попал в беду, — это по-настоящему жутко. В такой ситуации открывшаяся спустя десять лет разгадка приносит не облегчение, а состояние ужаса.