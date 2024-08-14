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19:07, 14 августа 2024Силовые структуры

Предполагаемого члена запрещенного РДК арестовали в российском городе

В Петербурге суд арестовал предполагаемого члена запрещенного РДК

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Петербурге суд арестовал местного жителя по подозрению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина пробудет под стражей до 12 октября. Он проходит подозреваемым по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Показания на него дал ранее осужденный за содействие терроризму и подстрекательство к государственной измене студент из Петрозаводска.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в покушении на совершение теракта. Он действовал в интересах РДК.

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