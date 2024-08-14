Предполагаемого члена запрещенного РДК арестовали в российском городе

В Петербурге суд арестовал предполагаемого члена запрещенного РДК

В Петербурге суд арестовал местного жителя по подозрению в участии в организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина пробудет под стражей до 12 октября. Он проходит подозреваемым по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Показания на него дал ранее осужденный за содействие терроризму и подстрекательство к государственной измене студент из Петрозаводска.

Ранее в Калининградской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя по подозрению в покушении на совершение теракта. Он действовал в интересах РДК.