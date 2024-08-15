Премьер Грузии назвал сроки открытия переговоров о вступлении в ЕС не принципиальными

Кобахидзе: сроки начала переговоров о вступлении Грузии в ЕС не принципиальны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для страны не принципиально когда откроются переговоры о вступлении республики в Евросоюз, передает ТАСС.

«Это не является для нас принципиальным», — заявил политик. Он добавил, что Грузии не дали статус кандидата на вступление в организацию в 2022 году, но предоставили спустя год, а тема старта переговоров не может быть использована в качестве шантажа.

Ранее Кобахидзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили является «марионеткой оппозиции». «Саломе Зурабишвили сама признала, что является президентом, нарушившим конституцию, и она сохранила свою должность благодаря тому, что партия "Нацдвижение" не поддержала импичмент», — рассказал премьер.