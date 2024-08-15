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16:23, 15 августа 2024Экономика

Российские резервы за рубежом снизились

ЦБ: международные резервы РФ упали на 2,1 миллиарда долларов в начале августа

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

В период со 2 по 9 августа суммарный объем российских резервов за рубежом сократился в общей сложности на 2,1 миллиарда долларов и опустился до отметки в 604 миллиарда. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

В регуляторе уточнили, что спад международных накопленных запасов России за этот период времени составил 0,3 процента. В ЦБ связали подобную динамику с «отрицательной переоценкой». Кроме того, падение было вызвано проведенными операциями со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В то же время с начала июля 2024 года объем международных резервов России увеличился примерно на 10,5 миллиарда долларов. К старту второго летнего месяца показатель находился на уровне около 593,5 миллиарда долларов.

Подавляющая часть этих резервов тогда пришлась на валютные, их объем на начало июля оценивался почти в 419 миллиардов долларов. Стоимость монетарного золота упала до отметки в 174,5 миллиарда, при этом доля драгоценного металла в структуре российских запасов за рубежом осталась на рекордном уровне в 29,4 процента.

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