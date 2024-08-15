Российский заключенный сбежал с СВО

Полиция объявила в розыск убийцу трех человек Метелицу, сбежавшего с СВО

Полиция объявила в розыск 50-летнего Юрия Метелицу, сбежавшего со специальной военной операции (СВО) после заключения контракта с Минобороны во время отбытия наказания в колонии, где он сидел за расправу над тремя жертвами. Об этом сообщает «МК».

Мужчина подозревается в дезертирстве. Он отправился на СВО в мае 2023 года, но недавно в полицию обратилась его дочь и выяснилось, что еще в ноябре 2023 года Метелица самовольно оставил воинское подразделение.

Он отбывал 15-летний срок за жестокое преступление, совершенное в Подмосковье 22 года назад. Метелица расправился с предпринимателем Михаилом Вюншей, его водителем и охранником. Мотивом преступления стало желание директора ЧОП, в котором работал Метелица, завладеть предприятием бизнесмена. В декабре 2002 года машину коммерсанта подорвали.

13 августа сообщалось, что житель Алтайского края решил сбежать от жены на СВО и протаранил ворота военкомата.