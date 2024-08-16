ТАСС сообщил об увольнении советника Шойгу Андрея Ильницкого

Экс-советник бывшего министра обороны Сергея Шойгу Андрей Ильницкий больше не работает в оборонном ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство опубликовало материал с комментарием Ильницкого, где указано, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область управляется западными спецслужбами и согласовывается с ними. При этом Ильницкий представлен как «военный эксперт, бывший советник министра обороны». Также отмечается, что он был уволен с должности.

Ильницкий являлся советником с 2015 года. Занимая эту должность, он публиковал статьи в различных журналах. Так, в «Международной жизни» в прошлом году он выразил свое мнение о ментальной войне между Западом и Россией.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ильницкого считают автором главного символа спецоперации

Ильницкий может быть одним из авторов Z как символа специальной военной операции (СВО). Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику, получил широкую известность наряду с символами V и О. Представители российских властей и пресс-службы ведомств также начали добавлять этот символ к названиям своих аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, а также ставить Z на аватары. Как объясняло Минобороны, латинская буква Z на российской военной технике означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

При этом позже оборонное ведомство уточнило, что буквы Z и V не несут специальной нагрузки и не являются официальными воинскими символами. Вместе с тем в Минобороны отметили, что эти знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими, гражданами России «и многими другими».

Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны

В июне президент России Владимир Путин одним указом освободил от занимаемых должностей первого замминистра обороны Руслана Цаликова, а также трех замминистра Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Последний был также уволен с военной службы. Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу со всеми четверыми, поблагодарил их и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

Еще одним указом глава государства разрешил иметь в Министерстве обороны 12 заместителей министра — в том числе двух первых замминистра, одного статс-секретаря, одного начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил и одного руководителя аппарата Министерства обороны РФ.