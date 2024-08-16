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16:16, 16 августа 2024Россия

Стало известно об увольнении одного из возможных авторов символа Z из Минобороны

ТАСС: бывшего советником Шойгу Ильницкого уволили из Минобороны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Андрей Ильницкий

Андрей Ильницкий. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывшего советником экс-министра обороны России Сергея Шойгу Андрея Ильницкого уволили из Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации, в которой Ильницкий анализирует происходящее в Курской области, он представлен как военный эксперт. Там же сообщается, что Ильницкий был снят с должности.

Ильницкого считают одним из возможных авторов Z как символа специальной военной операции (СВО). Этот тактический знак, нанесенный на российскую технику, получил широкую известность наряду с символами V и О. Так, поддерживающих спецоперацию лидеров мнений называют Z-блогерами, многие сообщества, посвященные тематике СВО, также содержат в названии Z.

В ряде западных стран символы Z, V и О запретили. Так, в июне 2024 года Литва отказалась пропустить в Калининградскую область вагон из-за литеры Z.

В 2024 году в России состоялась череда отставок деятелей из числа высшего руководства Минобороны.

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      Алан Босиков
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