Литва отказалась пропустить в Россию грузовой вагон из-за символики Z

Литва не пропустила в Калининградскую область вагон из Белоруссии из-за литеры Z

Литва не пропустила на территорию России грузовой состав, следовавший в Калининградскую область из Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной ограничений, как объяснили в Вильнюсе, стала литера Z на одном из вагонов. Данная символика находится под запретом в Литве. В связи с этим вагон был отцеплен от состава на контрольно-пропускном пункте на литовско-белорусской границе и не пропущен на территорию прибалтийской республики.

Аналогичный случай произошел в Литве 10 мая. Как сообщали СМИ, Госпогранслужба страны отцепила на станции на границе с Белоруссией доставлявший груз в Калининградскую область вагон с буквой Z.

Ввести крупные штрафы за использование литеры Z в сейме Литвы депутаты предложили весной 2022 года. Парламентарии также заявили о необходимости запретить на территории республики ношение георгиевской ленты.