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12:52, 16 августа 2024Ценности

Джулия Фокс прогулялась в необычной вещи за 268 тысяч рублей

Джулия Фокс прогулялась в футуристичных очках Oakley за 268 тысяч рублей

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс появилась на публике в необычных очках за десятки тысяч рублей. Снимки публикует Page Six.

34-летняя телезвезда прогулялась по Нью-Йорку в футуристичном образе, который состоял из серебристого кардигана, оверсайз-шорт и сапог на каблуках. Завершали образ винтажные очки бренда Oakley. Стоимость вещи на ресейл-платформах на данный момент составляет 3000 долларов (268 тысяч рублей).

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Ранее в августе Джулия Фокс также вышла в свет в сшитой из трусов юбке. 32-летняя знаменитость была замечена в Нью-Йорке в укороченной желтой водолазке, оформленной металлическими штангами в районе сосков, и юбке, сшитой из разноцветных трусов-боксеров. Кроме того, она надела серо-черную ветровку и остроносые туфли. В руке манекенщица несла небольшую черную сумку.

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      Карина Черных
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