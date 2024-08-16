Джулия Фокс прогулялась в необычной вещи за 268 тысяч рублей

Джулия Фокс прогулялась в футуристичных очках Oakley за 268 тысяч рублей

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс появилась на публике в необычных очках за десятки тысяч рублей. Снимки публикует Page Six.

34-летняя телезвезда прогулялась по Нью-Йорку в футуристичном образе, который состоял из серебристого кардигана, оверсайз-шорт и сапог на каблуках. Завершали образ винтажные очки бренда Oakley. Стоимость вещи на ресейл-платформах на данный момент составляет 3000 долларов (268 тысяч рублей).

Ранее в августе Джулия Фокс также вышла в свет в сшитой из трусов юбке. 32-летняя знаменитость была замечена в Нью-Йорке в укороченной желтой водолазке, оформленной металлическими штангами в районе сосков, и юбке, сшитой из разноцветных трусов-боксеров. Кроме того, она надела серо-черную ветровку и остроносые туфли. В руке манекенщица несла небольшую черную сумку.