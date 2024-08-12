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16:18, 12 августа 2024Ценности

Джулия Фокс прогулялась по улице в сшитой из трусов юбке

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс прогулялась по улице в необычном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

32-летняя знаменитость была замечена в Нью-Йорке в укороченной желтой водолазке, оформленной металлическими штангами в районе сосков, и юбке, сшитой из разноцветных трусов-боксеров. Кроме того, она примерила серо-черную ветровку и надела остроносые туфли. Также манекенщица несла в руке небольшую черную сумку.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

На размещенных кадрах видно, что для своего образа Фокс сделала макияж глаз в желтых тонах, нанесла на губы нюдовую помаду и распустила волосы.

Ранее в мае сообщалось, что Джулия Фокс вышла в свет с детскими брелоками вместо одежды и с деревянным ящиком на голове.

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      Карина Черных
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