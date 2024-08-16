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10:55, 16 августа 2024Россия

Появились подробности о членах экипажа упавшего под Иркутском бомбардировщика

Выжившим членам экипажа упавшего под Иркутском Ту-22М3 диагностировали переломы

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

У трех выживших членов экипажа упавшего в Курской области Ту-22М3 диагностировали переломы. Подробности об их травмах появились у Telegram-канала Shot.

Сейчас пилоты находятся в областной больнице в состоянии средней степени тяжести. Как стало известно, у одного из них выявили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом копчика, у второго — перелом грудины, у третьего — перелом ноги.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о смерти одного из пилотов Ту-22М3. Какие травмы к этому привели, он не уточнил.

О крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стало известно вечером 15 августа. Как сообщили в Минобороны России, причиной авиакатастрофы, предварительно, стала техническая неисправность. Пилоты увели самолет от жилых домов и катапультировались.

В сети также появились кадры, на которых видно, что бомбардировщик загорелся еще в воздухе. Помимо этого, очевидцы запечатлели мощные взрывы на месте крушения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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