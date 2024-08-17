Фигуранта дела об атаке на Курскую область уличили во лжи

Фигурант дела об атаке на Курскую область Ишкулов врал о пленении у «Востока»

Фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиль Ишкулов лгал украинским СМИ о том, как летом 2014 года якобы попал в плен к батальону «Восток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Востоке».

Информатор рассказал, что подобный эпизод был, однако никто не брал Ишкулова в плен. Это происходило в Мариновке.

«Какого-то задерживали человека, в котором заподозрили наблюдателя, но никто в плен его не брал. Если бы брали в плен, было бы продолжение истории, обмен, например», — рассказал собеседник.

Источник допустил, что Ишкулов врал о пленении у «Востока», чтобы продвинуться по службе в ВСУ.

Эмиль Ишкулов проходит по уголовному делу об атаке ВСУ на приграничные регионы России. По данным СК, украинские военные при нападении на Курскую область активно используют стрелковое оружие, тяжелую технику и ракетные системы залпового огня из стран НАТО.

