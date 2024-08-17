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23:41, 17 августа 2024Интернет и СМИ

Маск объяснил закрытие офиса Х в Бразилии

Маск: решение закрыть офис Х в Бразилии было непростым

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Решение закрыть офис соцсети Х в Бразилии было непростым. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице.

«Если бы мы согласились с незаконной тайной цензурой и требованиями [судьи Верховного суда] Алешандре Мораеса о передаче частной информации, у нас не было бы возможности объяснить свои действия, не испытывая стыда», — объяснил он.

Также Илон Маск сравнил министр Верховного федерального суда Александра де Мораеса с главным злодеем вселенной «Гарри Поттера» Волан-де-Мортом. К посту он прикрепил фото, на котором судья был одет в черный плащ.

Ранее сообщалось, что Мораес тайно пригрозил законным представителям соцсети в стране арестом, если компания откажется выполнить его требования относительно цензуры. В свою очередь, в X заявили о прекращении работы офиса на территории страны.

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      Марина Совина
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