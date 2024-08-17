Посол России прокомментировал обыски ФБР в доме журналиста Саймса в США

Посол Антонов выразил обеспокоенность обыском ФБР в доме журналиста Саймса в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обыски ФБР в доме политолога, ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса в США и выразил обеспокоенность происходящим. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

Он отметил, что лично знает Саймса как талантливого специалиста, обладающего глубокими знаниями политической системы Соединенных Штатов, и назвал нападки на него «охотой на ведьм» на фоне президентской предвыборной кампании.

Посол отметил, что в США преследуют тех, кто якобы работает на российские власти в нарушение законодательства об иноагентах. Он назвал это двойными стандартами в области демократии и свободы слова.

«Неугодными объявляются сотни людей лишь за то, что они осмеливаются прекословить политике администрации. Им запрещают иметь собственную точку зрения. Взломы жилья, обыски, изъятие документов — вот небольшой перечень действий американских спецслужб», — подчеркнул Антонов.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР со вторника, 13 августа, проводят обыски в поместье Дмитрия Саймса, в Хантли, округ Раппаханнок, штат Виргиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.