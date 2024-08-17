Появились кадры моста через реку Сейм в Курской области сразу после удара ВСУ

Опубликовано видео моста через Сейм Курской области сразу после удара ВСУ

В сети появились новые кадры моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области, снятые сразу после первого удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео опубликовала Baza в Telegram.

На записи видно горящий на мосту микроавтобус, в котором находились волонтеры из Донецкой народной республики. Двоих их них спасти не удалось. Еще одного экстренно госпитализировали с осколочными ранениями и ожогами. Оператор также показывает четыре сквозные пробоины в дорожном полотне моста, оставленные четырьмя ракетами. Пятая, по его словам, попала в уничтоженное транспортное средство.

Ранее разрушение моста подтвердил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, с произошедшим работает оперативный штаб, «по итогам будут опубликованы соответствующие решения».

Об ударе ВСУ по мосту через Сейм в Глушковском районе при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS стало известно 16 августа. Во время первого удара под обстрел попал микроавтобус с волонтерами. Вторая атака произошла через полчаса и разрушила пролет строения. В результате без переправы осталась часть Глушковского района, которая включает порядка 30 населенных пунктов, поэтому эвакуировать население с этой территории теперь можно только водным транспортом.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.