Власти подтвердили информацию о разрушении моста в Курской области из-за атаки ВСУ

Врио главы Курской области: из-за удара ВСУ разрушен мост через реку Сейм

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался разрушен мост через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В настоящее время нахожусь на связи с местной администрацией», — написал чиновник.

По его словам, на данный момент продолжает работу оперштаб.

О разрушении моста ранее сообщал аналитик и военный волонтер Роман Алехин. «Противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм», — заявил он. По данным Telegram-канала Mash, удар был нанесен с помощью американских ракет HIMARS.