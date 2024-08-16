Власти подтвердили информацию о разрушении моста в Курской области из-за атаки ВСУ

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался разрушен мост через реку Сейм в Курской области. Об этом сообщил врио главы российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«В результате удара со стороны Украины был разрушен автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе. В настоящее время нахожусь на связи с местной администрацией», — написал чиновник.
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По его словам, на данный момент продолжает работу оперштаб.
О разрушении моста ранее сообщал аналитик и военный волонтер Роман Алехин. «Противник перешел к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм», — заявил он. По данным Telegram-канала Mash, удар был нанесен с помощью американских ракет HIMARS.