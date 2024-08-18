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14:49, 18 августа 2024Мир

В Великобритании выступили за более широкую поддержку Украине

Премьер Великобритании Стармер выступил за более широкую помощь Украине
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Joe Giddens / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил за более широкую поддержку Украине. Об этом пишет Times.

Отмечается, что Стармер попросил совет национальной безопасности страны составить план по оказанию помощи Киеву. «Речь не только о военной поддержке, но также о промышленной, экономической, дипломатической», — отметил анонимный собеседник издания.

Также уточняется, что для выстраивания единой политики Великобритании в украинском направлении была собрана спецгруппа, в которой участвуют министерства обороны и иностранных дел Соединенного Королевства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Великобританию в недостаточно интенсивной поддержке. Глава страны отметил, что британская сторона демонстрирует лидерство в помощи украинцам, но сейчас, по его мнению, ситуация замедлилась

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      Мария Винар
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