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09:22, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили об обстрелах одного региона каждые две минуты

Глава херсонской ОВА Прокудин: в регионе каждые две минуты звучат взрывы

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Херсонской области взрывы звучат каждые две минуты. Об этом рассказал глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в интервью «РБК-Украина».

«У нас тяжелая с этим (обстрелами — прим. «Ленты.ру») ситуация. Если брать все происходящее в области, то можно сказать, что у нас взрыв каждые две минуты. То есть если разбить по интенсивности, то жители Херсонской области в общем слышат взрывы каждые две минуты», — сказал он.

По словам чиновника, с начала 2024 года подконтрольную украинским властям территорию Херсонской области обстреляли 28 тысяч раз. Кроме того, он отметил, что регион оказался в сложной ситуации из-за активного применения российскими военными FPV-дронов.

Прокудин также заявил, что Вооруженные силы Украины контролируют лишь 30 процентов территории Херсонской области. По его словам, российские войска заняли 70 процентов области.

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      Александр Курбатов
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