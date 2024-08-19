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10:43, 19 августа 2024Силовые структуры

Неудовлетворенная россиянка засудила брачное агентство за плохой подбор женихов

На Урале женщина засудила брачное агентство за некачественный подбор партнеров

Фото: Miquel Parera / Unsplash

Свердловский областной суд взыскал 130 970 рублей с брачного агентства за нарушение прав жительницы Екатеринбурга, оставшейся неудовлетворенной его работой по подбору женихов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

При назначении этой суммы были учтены средства, выплаченные истицей по договору, компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение почтовых услуг и работы ее представителя.

Из материалов дела следует, что в декабре 2023 года екатеринбурженка Ирина в поисках жениха обратилась в брачное агентство, где ей обещали подобрать кандидатов за 150 тысяч рублей. Женщина взяла заем и выплатила требуемую сумму. В агентстве ее заверили, что ее заявка появится в специальной закрытой базе, сотрудники проверят потенциальных кандидатов с учетом ее предпочтений, составят ее психологический портрет, проведут с ней коучинговую сессию.

Из пяти предложенных мужчин трое не соответствовали одному из важных для Ирины критериев: они должны были проживать в Екатеринбурге, Петербурге или Москве. Спустя некоторое время женщина предъявила агентству претензию в связи с некачественным подбором женихов и потребовала вернуть ей деньги. Но ей возместили лишь 55 тысяч рублей, остальная сумма была потрачена на оплату услуги.

Тогда Ирина обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, однако получила отказ. Она обжаловала это решение в апелляционной инстанции, где признали ее правоту и удовлетворили иск.

Осенью 2023 года сообщалось, что 53-летняя жительница Москвы потратила 12 миллионов рублей на услуги брачного агентства, но в итоге осталась одна.

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      Любовь Ширижик
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