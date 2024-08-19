Олимпийский чемпион сделал прогноз по выбору следующего главы МОК

Олимпийский чемпион Кожевников: на место Баха в МОК придет такой же негодяй

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников сделал прогноз по выбору следующего президента Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

Кожевников отметил, что текущий глава МОК Томас Бах запомнился на своем посту как негодяй. «Думаю, мало что изменится, на его место придет такой же негодяй», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал фаворита в борьбе за пост президента МОК. По его словам, это глава Worls Athletics Себастьян Коу. Сам Коу рассказал, что подумает о том, чтобы побороться за эту должность.

10 августа Бах объявил о скором уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.