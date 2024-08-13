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14:32, 13 августа 2024Спорт

В Госдуме назвали фаворита в борьбе за пост президента МОК

Депутат Госдумы Свищев назвал Коу фаворитом в борьбе за пост президента МОК
Себастьян Коу

Себастьян Коу. Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал главу World Athletics Себастьяна Коу фаворитом в борьбе за пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова приводит РИА Новости.

По мнению депутата, это не лучший вариант для Росссии. «Он уже и на посту президента World Athletics, и во всем том, что связано с операционной деятельностью, много чего сделал не в пользу России», — посчитал Свищев.

При этом депутат добавил, что с любым главой МОК придется выстраивать рабочие отношения. «И чем быстрее мы это сделаем, тем скорее интегрируется вся российская команда в международную жизнь», — подчеркнул Свищев.

10 августа Томас Бах объявил о скором уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией. Выборы нового президента пройдут в марте 2025 года.

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      Алексей Гусев
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