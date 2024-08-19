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14:05, 19 августа 2024Силовые структуры

Поджигательница торговых центров в российском городе попала на видео

МВД показало видео ростовчанки, устроившей поджоги в торговых центрах
Начало событий в новости На устроившую фейерверки в торговых центрах россиянку завели дело

33-летняя жительница Ростова-на-Дону рассказала полицейским, что телефонные мошенники убедили ее устроить поджоги в трех торговых центрах города якобы для поимки террористов. Видео с ее признательными показаниями предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления МВД.

На кадрах женщина говорит, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов просили ее помочь им в поимке преступников, для чего она должна была купить фейерверки и поджечь их в магазинах. Ее также убедили взять кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет. Камера видеонаблюдения засняла, как поджигательница зажигает фейерверки в торговых помещениях.

19 августа МВД сообщило о возбуждении против нее уголовного дела по статье хулиганство. В результате поджогов персонал и покупатели торговых центров не пострадали.

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      Любовь Ширижик
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