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13:39, 19 августа 2024Силовые структуры

На устроившую фейерверки в торговых центрах россиянку завели дело

МВД возбудило дело против устроившей фейерверки в торговых центрах Ростова

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователь МВД возбудил уголовное дело против 33-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая подозревается в совершении поджогов в торговых центрах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Женщине вменяется хулиганство. Она пояснила, что ей позвонили мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили взять кредит, а деньги перевести на указанный ими якобы «безопасный счет». Затем обманом заставили устроить поджоги в торговых центрах.

По данным полиции, женщина под видом клиентки заходила в магазины, ставила внутри коробку с фейерверком, поджигала и убегала. Перед посещением третьего торгового центра ростовчанка купила канистру бензина на заправке, позже разлила его в магазине, подожгла и скрылась.

В результате поджогов персонал и покупатели торговых центров не пострадали.

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      Любовь Ширижик
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