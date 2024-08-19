На устроившую фейерверки в торговых центрах россиянку завели дело

МВД возбудило дело против устроившей фейерверки в торговых центрах Ростова

Следователь МВД возбудил уголовное дело против 33-летней жительницы Ростова-на-Дону, которая подозревается в совершении поджогов в торговых центрах города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Женщине вменяется хулиганство. Она пояснила, что ей позвонили мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и убедили взять кредит, а деньги перевести на указанный ими якобы «безопасный счет». Затем обманом заставили устроить поджоги в торговых центрах.

По данным полиции, женщина под видом клиентки заходила в магазины, ставила внутри коробку с фейерверком, поджигала и убегала. Перед посещением третьего торгового центра ростовчанка купила канистру бензина на заправке, позже разлила его в магазине, подожгла и скрылась.

В результате поджогов персонал и покупатели торговых центров не пострадали.