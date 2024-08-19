Врач оценила опасность хруста суставами

Врач ЛФК Данилова назвала хруст суставами безвредной для здоровья привычкой

Хруст пальцами безвреден для здоровья и не приводит к болезням, считает врач лечебной физкультуры (ЛФК) Римма Данилова. Опасность этой популярной у россиян привычки она оценила в разговоре с Ura.ru.

Распространенное мнение, будто намеренный хруст пальцами может спровоцировать артрит и артроз, не более чем миф, уверена Данилова. Она подчеркнула, что многочисленные исследования не выявили связи между этой привычкой и частотой возникновение подобных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

При этом врач посоветовала все же стараться не хрустеть суставами позвоночника, поскольку это может спровоцировать мышечный спазм и, как следствие, боль. Также вредными для здоровья опорно-двигательного аппарата привычками она назвала длительное нахождение в неудобных позах, особенно при физической нагрузке. По ее словам, это повышает риск воспаления или травмирования суставов.

Ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила несколько упражнений, полезных для укрепления спины. По ее словам, прежде всего важно следить за осанкой, а также заниматься плаванием, пилатесом или йогой.