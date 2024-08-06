Россиянам назвали несколько полезных для укрепления спины видов спорта

Невролог Демьяновская назвала лучшим для спины спортом плавание, пилатес и йогу

Чтобы укрепить позвоночник, нужно прежде всего следить за осанкой, а также регулярно заниматься спортом, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская. Несколько наиболее эффективных видов физической активности для укрепления спины она назвала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Врач обратила внимание, что, если человек вынужден долго стоять или сидеть на работе и не хочет в будущем столкнуться с хронической болью в спине и шее, ему необходимо выделить хотя бы полчаса в день на физические упражнения. Лучшими видами спорта для спины Демьяновская назвала плавание, пилатес или йогу, а также пешие прогулки. «Чтобы эффективно снять напряжение с мышц спины после трудного рабочего дня, можно лечь на пол, согнуть ноги в коленях и положить голени на возвышение, например на стул или диван. Угол между голенями и бедрами должен составлять 90 градусов. Удерживать такое положение нужно в течение не менее 15 минут, упражнение требуется практиковать регулярно», — порекомендовала полезное упражнение невролог.

Также врач предупредила, что даже здоровым взрослым людям не стоит поднимать в руках вес более 10 килограммов. Любую ношу она посоветовала раскладывать в две сумки и брать в обе руки, чтобы не допускать асимметричной осевой нагрузки на позвоночный столб. Если боль в спине не проходит более трех месяцев или усиливается, Демьяновская рекомендовала как можно скорее обратиться к специалисту и отказаться от самостоятельного приема сильнодействующих обезболивающих препаратов и другого самолечения.

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