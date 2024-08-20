Аналитик назвал возможное место проведения переговоров по Украине

Турецкий аналитик Озер допустил проведение переговоров по Украине в Баку

Турецкий политический аналитик Энгин Озер заявил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут пройти в Баку. Его слова приводит РИА Новости.

Озер подчеркнул, что посредничество Турции в вопросе переговоров по Украине уже не стоит на повестке дня. Он назвал интересным визит российского президента Владимира Путина в Азербайджан. Эксперт добавил, что приезд украинского лидера Владимира Зеленского в Баку не станет сюрпризом.

«Азербайджан, которому обе стороны могут доверять, в конечном итоге может создать очень хорошую платформу для мирных переговоров, которые могут состояться в конце этого года», — допустил он.

Ранее Путин заявил о невозможности диалога с атакующей мирное население Украиной. По его мнению, Киев стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем по указанию Запада.