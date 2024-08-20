Байден оценил психологическое состояние Трампа

Байден усомнился в психологическом состоянии Трампа после слов о перевороте

Президент США Джо Байден выразил сомнение в стабильном психологическом состоянии кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональд Трампа, передает пул Белого дома.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Трампа о том, что Байдена вынудили выйти из предвыборной гонки в результате «переворота».

«Его стабильность все еще под вопросом», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что против Байдена был осуществлен переровот. В интервью предпринимателю Илону Маска он сказал, что президента вытеснила Демократическая партия. «Это был переворот [против] президента Соединенных Штатов, он не хотел уходить, и они сказали: "Мы можем сделать это по-хорошему, а можем сделать это по-жесткому"», — отметил политик.