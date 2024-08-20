Доля имеющих сбережения россиян сократилась до минимума с марта 2022 года

В росте инфляционных ожиданий в РФ увидели аргумент за повышение ключевой ставки

Зарегистрированное Центробанком новое повышение инфляционных ожиданий россиян, отмеченное на фоне заметного снижения доли имеющих сбережения респондентов, может стать для регулятора новым аргументом для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Такое мнение высказал в беседе с «Коммерсантом» экономист Дмитрий Полевой.

Согласно его оценке, сочетание показателя с нейтральными цифрами по инфляции повышает вероятность дальнейшего роста ключевой ставки, хотя о предопределенности принятия соответствующего решения уже в сентябре речь сейчас не идет.

Специалист также обратил внимание на парадоксальность того, что рост инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции был зафиксирован в августе только у респондентов, располагающих сбережениями (доля таких россиян снизилась за месяц на 7 процентных пунктов, до минимальных с марта 2022 года 34 процентов). У не имеющих их показатель снизился, хотя обычно происходит наоборот. При этом, отметил эксперт, «для ЦБ важна динамика, и здесь пока без разворота».

Банк России на основе новых опросов населения Фондом общественного мнения, проведенных с 1 по 13 августа, констатировал в понедельник, что показатель ожидаемой респондентами через год медианной инфляции вырос до о максимальных с декабря 2023 года 12,9 процента. Наблюдаемая населением инфляция выросла при этом месяц к месяцу с 14,2 до 15 процентов.

Регулятор в конце июля поднял ключевую ставку с 16 до 18 процентов, пообещав оценить целесообразность дальнейшего ее увеличения на ближайших заседаниях. При этом некоторые участники обсуждения призывали повысить ставку сразу до 19 или 20 процентов годовых, объясняя необходимость шага тем, что текущая высокая инфляция начинает сильнее укореняться в экономике, плохо влияя на перспективы ее роста. Комментируя максимальный с начала года рост потребительских цен в июле, в ЦБ отметили, что «для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий».