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15:35, 20 августа 2024Мир

Китай захотел превратить Тихий океан в океан мира и дружбы

Си Цзиньпин: Китай готов превратить Тихий океан в океан мира и дружбы

Фото: Press Service of the President of Kazakhstan / Handout / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности Китая превратить Тихий океан в «океан мира и дружбы». С таким заявлением он выступил на встрече с премьер-министром Фиджи Ситивени Рабукой, передает РИА Новости.

«Китай готов оказывать помощь Фиджи и другим тихоокеанским островным странам в борьбе с изменением климата, укреплять сотрудничество в целях развития и превращения Тихого океана в океан мира, дружбы и сотрудничества», — заявил китайский лидер.

Он добавил, что Китай намерен и дальше способствовать развитию островного государства. Си Цзиньпин отметил, что Китай и Фиджи вместе принадлежат к Глобальному Югу и КНР ценит китайско-фиджийские отношения.

16 августа стало известно, что европейские страны НАТО начали наращивать силы в Тихом океане для противостояния возможной угрозе со стороны Китая.

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      Елизавета Мытарева
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