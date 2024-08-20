Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку

Путин отказался встречаться с основателем Telegram Дуровым в Азербайджане

Президент России Владимир Путин отклонил предложение о встрече с основателем Telegram, российским предпринимателем Павлом Дуровым.

Согласно информации Telegram-канала Baza, глава государства и бизнесмен посетили Азербайджан с рабочими поездками в одни и те же даты.

Founder and CEO of Telegram Pavel Durov delivers a keynote speech during the Mobile World Congress in Barcelona, Spain February 23, 2016. Фото: Albert Gea / Reuters

Путин получил предложение о встрече с Дуровым за несколько дней до визита в Баку

Как сообщает источник, российский президент получил предложение о встрече с основателем Telegram за несколько дней до рабочей поездки в Баку.

Глава России посетил Азербайджан в период с 18 по 19 августа, чтобы провести переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. В данный момент российская делегация уже вернулась обратно. В эти же даты глава соцсети Павел Дуров прибыл в столицу республики для проведения ряда рабочих встреч.

Исходя из полученных сведений, за несколько дней до поездки Путина представители его администрации выступили с предложением организовать для главы государства встречу с российским предпринимателем, однако политик отказался. О причинах подобного решения и возможных темах несостоявшейся встречи ничего неизвестно.

Путин посетил Баку для подтверждения стратегического партнерства

Российский президент Владимир Путин прибыл в Баку на переговоры с Ильхамом Алиевым для подтверждения стратегического партнерства между странами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Наверняка было много подписано политико-экономических соглашений, о некоторых из них я не знаю даже. Может быть, были консультации, связанные со стабильностью на Южном Кавказе Леонид Калашников глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Он добавил, что одной из главных тем встречи стал транспортный коридор Север — Юг, который проходит через Азербайджан. Калашников заметил, что в Баку не слишком заинтересованы данным логистическим участком, однако Алиев пошел навстречу России и построил там железнодорожную ветку для большего удобства Москвы.

Депутат подчеркнул, что визит прошел в дружеской атмосфере, так что можно рассчитывать, что результаты встречи будут для России исключительно положительные.

Russia's President Vladimir Putin and Azerbaijan's President Ilham Aliyev attend a meeting at the Zagulba Residence outside Baku, Azerbaijan August 19, 2024. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Путин прокомментировал завершившийся визит в Баку, подчеркнув, что Москва осталась полностью удовлетворена итогами переговоров с азербайджанской стороной.

По его словам, в рамках встречи удалось подписать несколько важных документов, которые послужат укреплению сотрудничества между странами.