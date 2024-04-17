Вышло интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. Основатель Telegram рассказал о своем богатстве и слежке со стороны ФБР

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в X опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Беседа длилась почти час. 10-минутный фрагмент журналист опубликовал в недавно созданном Telegram-канале.

Дуров пожаловался на Цукерберга, американские спецслужбы и цензуру корпораций

В ходе интервью предприниматель рассказал, что руководитель корпорации Meta (корпорация признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. «Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил Дуров. Также он вспомнил, что в беседе в Цукербергом оба отказались выходить на российский рынок на глобальном уровне, однако одновременно проигнорировали договоренность примерно через три недели.

Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР в США. Он рассказал, что во время последнего посещения США с ним был инженер, которого за спиной бизнесмена попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». На вопрос Карлсона, именно ли американское правительство хотело нанять его инженера, Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.

Каждый раз, приезжая в США, меня встречали два агента ФБР. Один раз ко мне нагрянули во время завтрака Павел Дуров основатель Telegram

Основатель Telegram также заявил, что не верит в безопасность американских платформ, поскольку в США шпионаж объясняется безопасностью. При этом основное давление на его мессенджер оказывают не правительства разных государств, а Apple и Google.

Apple и Google могут видеть все, что вы можете прочитать на своем смартфоне Павел Дуров основатель Telegram

Дуров отметил, что эти корпорации ясно дали понять, что если Telegram не станет следовать их политике, то они удалят мессенджер из своих магазинов.

Также глава мессенджера посетовал, что пытался «осесть» и разместить штаб-квартиру Telegram во многих странах, от США до Сингапура. Однако практически везде сталкивался с различными проблемами. Например, в Германии он хотел нанять IT-специалиста из другой страны, но местная бюрократия запретила такой шаг, потребовав сперва в течение полугода искать подходящую кандидатуру среди немцев. В американском Сан-Франциско он и вовсе подвергся нападению со стороны троих неизвестных. В результате головной офис Telegram разместился в Дубае.

Кроме того, Дуров раскрыл свое финансовое состояние. По его словам, у него уже больше десяти лет на банковских счетах и в криптовалюте лежат сотни миллионов долларов. При этом, добавил он, деньги лежат практически без дела.

У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт Павел Дуров основатель Telegram

Дуров убедил Карлсона завести Telegram

16 апреля Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что выбрал Карлсона из-за его консервативных взглядов. При этом предприниматель анонсировал выход еще одного интервью, уже с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов.

Основатель Telegram пояснил, что созданная им платформа является политически нейтральной. Поэтому, по его словам, он обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды.

В тот же день Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. В мессенджере он опубликовал два поста. «Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN (Tucker Carlson Network — прим. «Ленты.ру»), где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист. Карлсон также предупредил подписчиков, что это его единственный канал в мессенджере.