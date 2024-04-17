Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:35, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Вышло интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. Основатель Telegram рассказал о своем богатстве и слежке со стороны ФБР

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону

Кадр: Telegram-канал Tucker Carlson Network

Американский журналист Такер Карлсон на своей странице в X опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Беседа длилась почти час. 10-минутный фрагмент журналист опубликовал в недавно созданном Telegram-канале.

Дуров пожаловался на Цукерберга, американские спецслужбы и цензуру корпораций

В ходе интервью предприниматель рассказал, что руководитель корпорации Meta (корпорация признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. «Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заявил Дуров. Также он вспомнил, что в беседе в Цукербергом оба отказались выходить на российский рынок на глобальном уровне, однако одновременно проигнорировали договоренность примерно через три недели.

Дуров пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР в США. Он рассказал, что во время последнего посещения США с ним был инженер, которого за спиной бизнесмена попытались нанять «сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности». На вопрос Карлсона, именно ли американское правительство хотело нанять его инженера, Дуров ответил, что он понимает эту ситуацию именно так.

Каждый раз, приезжая в США, меня встречали два агента ФБР. Один раз ко мне нагрянули во время завтрака

Павел Дуровоснователь Telegram

Основатель Telegram также заявил, что не верит в безопасность американских платформ, поскольку в США шпионаж объясняется безопасностью. При этом основное давление на его мессенджер оказывают не правительства разных государств, а Apple и Google.

Apple и Google могут видеть все, что вы можете прочитать на своем смартфоне

Павел Дуровоснователь Telegram

Дуров отметил, что эти корпорации ясно дали понять, что если Telegram не станет следовать их политике, то они удалят мессенджер из своих магазинов.

Также глава мессенджера посетовал, что пытался «осесть» и разместить штаб-квартиру Telegram во многих странах, от США до Сингапура. Однако практически везде сталкивался с различными проблемами. Например, в Германии он хотел нанять IT-специалиста из другой страны, но местная бюрократия запретила такой шаг, потребовав сперва в течение полугода искать подходящую кандидатуру среди немцев. В американском Сан-Франциско он и вовсе подвергся нападению со стороны троих неизвестных. В результате головной офис Telegram разместился в Дубае.

Кроме того, Дуров раскрыл свое финансовое состояние. По его словам, у него уже больше десяти лет на банковских счетах и в криптовалюте лежат сотни миллионов долларов. При этом, добавил он, деньги лежат практически без дела.

У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт

Павел Дуровоснователь Telegram

Дуров убедил Карлсона завести Telegram

16 апреля Дуров сообщил, что дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он пояснил, что выбрал Карлсона из-за его консервативных взглядов. При этом предприниматель анонсировал выход еще одного интервью, уже с журналистом, придерживающимся либеральных взглядов.

Материалы по теме:
Секретный революционер В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Секретный революционерВ России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
23 апреля 2021
«Дуров реально это делает или прикалывается?» Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
«Дуров реально это делает или прикалывается?»Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
29 октября 2023

Основатель Telegram пояснил, что созданная им платформа является политически нейтральной. Поэтому, по его словам, он обязан общаться с журналистами, представляющими разные политические взгляды.

В тот же день Такер Карлсон сообщил, что завел канал в Telegram. В мессенджере он опубликовал два поста. «Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN (Tucker Carlson Network — прим. «Ленты.ру»), где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист. Карлсон также предупредил подписчиков, что это его единственный канал в мессенджере.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Вышло интервью Павла Дурова Такеру Карлсону. Основатель Telegram рассказал о своем богатстве и слежке со стороны ФБР

      Девушка раскрыла найденную на работе книгу и обнаружила в ней неприятный предмет

      Россиянам назвали способы купить жилье без ипотеки

      Россиянка описала отель за 400 рублей фразой «запах канализации и чуток плесени»

      Китай потребовал от США уважать его права и интересы

      Стало известно о планах мужа Блиновской приезжать в Москву по расписанию

      Дочь популярной телеведущей снялась для журнала с обнаженной грудью

      Священнослужитель оплодотворил юную девушку и заставил ее сделать аборт

      В Польше обвинили немецкие компании в помощи России в восстановлении Мариуполя

      Орбан обвинил лидеров ЕС в политическом шантаже и призвал их уйти в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше