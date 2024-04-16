Журналист Такер Карлсон создал канал в Telegram и опубликовал два поста

Бывший ведущий телеканала Fox News, американский журналист Такер Карлсон завел канал в Telegram. В мессенджере он опубликовал два поста.

«Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN (Tucker Carlson Network — прим. «Ленты.ру»), где вы будете получать все последние обновления, информацию из-за кулис и эксклюзивный контент от Такера Карлсона!» — написал журналист.

Карлсон также предупредил подписчиков, что это его единственный канал в мессенджере.

Ранее 16 апреля стало известно, что создатель Telegram, предприниматель Павел Дуров дал интервью Карлсону. Он заявил, что их беседу сняли на видео. Дуров также анонсировал скорый выход разговора с американским журналистом.

До этого Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Запись разговора с российским лидером была опубликована 9 февраля. После выхода беседы Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

