Дуров объяснил выбор места для главного офиса Telegram

Дуров объяснил выбор Дубая для офиса Telegram низкими налогами

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, почему главный офис компании расположен в Дубае. Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в соцсети X.

По словам Дурова, он рассматривал несколько мест, где можно развивать мессенджер. В частности, среди вариантов рассматривались Берлин, Лондон и Сингапур, но там он столкнулся с бюрократией.

Также Дуров рассматривал Сан-Франциско как локацию для офиса. Однако после его встречи с основателем Twitter (нынешняя X) Джеком Дорси на него напали на улице трое неизвестных. Дуров отметил, что США являются единственной страной, где он пережил уличное нападение. Кроме того, в США он попал под внимание ФБР.

В результате Дуров выбрал Дубай для расположения главного офиса компании. В интервью он отметил простоту ведения бизнеса, возможность нанимать людей со всего мира, низкие налоги и хорошую инфраструктуру. Кроме того, он обратил внимание на политическую нейтральность. Как утверждает Дурова, за семь лет жизни в ОАЭ на него никогда не оказывали давления местные власти.

Интервью с Дуровым длительностью 58 минут Карлсон опубликовал вечером 16 апреля.