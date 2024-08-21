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11:30, 21 августа 2024Спорт

Валиева рассказала о планах на будущее

Валиева рассказала, что в будущем видит себя тренером по фигурному катанию

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о планах на будущее. Ее слова приводит ТАСС.

Валиева заявила, что поступила в Московский государственный университет спорта и туризма (МГУСиТ), где будет учиться на тренера. Она отметила, что в будущем видит себя тренером по фигурному катанию.

«Со страхом или предвкушением жду учебный год? Нет, страха нет. На самом деле я просто с нетерпением жду этого, потому что было потрачено много сил и нервов, хочется учиться», — поделилась спортсменка.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).

Отстраненная от соревнований Валиева принимает участие в ледовых шоу. Впервые после дисквалификации она выступила 22 июля.

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