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11:19, 22 августа 2024Ценности

41-летняя модель в нижнем белье приняла откровенную позу на фото

Аня Рубик

Аня Рубик. Фото: @ysl / @anja_rubik

Польская супермодель Аня Рубик в нижнем белье приняла откровенную позу на фото для французского бренда Saint Laurent. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя манекенщица предстала на снимке спиной к камере в белом бюстгальтере и стрингах. При этом она продемонстрировала обнаженные ягодицы, нагнувшись над теннисной сеткой.

Также знаменитость надела мюли на высоких каблуках, массивный браслет и распустила волосы. Известно, что автором кадра выступил южноафриканский фотограф и режиссер Хенрик Пуриенн.

Ранее американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй снялась топлес для рекламы итальянского бренда Bottega Veneta.

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      Карина Черных
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