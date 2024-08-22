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09:37, 22 августа 2024Мир

Кандидата в вице-президенты США захотели проверить на связи с Китаем

Кандидата в вице-президенты США Уолца захотели проверить на связи с Китаем

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Кандидата на пост вице-президента США Тима Уолца захотели проверить на связи с Китаем из-за долгих лет работы в стране. Об этом заявил его однофамилец, член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса Майкл Уолц, передает Reuters.

«Я невероятно обеспокоен и полагаю, что нам предстоит узнать куда больше о связях Уолца с Китаем, проплаченных поездках, которые он совершал снова и снова», — рассказал политик.

По его словам, кандидат якобы до сих пор сохраняет связи с Китаем. Уолц добавил, что не уверен в способности кандидата в вице-президенты пройти проверку на безопасность.

Ранее конгрессмен Уолц заявил, что США при возможной будущей администрации Камалы Харрис столкнутся с угрозами, никогда не виданными ранее в американской истории. Политик подчеркнул, что численность Вооруженных сил США на сегодняшний день — самая низкая со времен Второй мировой войны, а военно-морские силы и военно-воздушные силы оказались меньше, чем у Китая.

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      Максим Габриелян
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